«Никогда не гневалась и не обижалась»: адвокат Федосеевой-Шукшиной о характере актрисы

Адвокат Вербицкая: артистка Лидия Федосеева-Шукшина умела любить и прощать

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умела прощать даже тех, кто причинял ей боль. Об этом адвокат актрисы Юлия Вербицкая рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя смерть артистки.

По словам Вербицкой, особенно ярко эта черта характера проявилась во время судебного разбирательства между Федосеевой-Шукшиной и ее бывшим супругом, заслуженным артистом России Бари Алибасовым, из-за квартиры. Адвокат отметила, что тогда актриса столкнулась с жесткой критикой, хотя действовала в интересах семьи.

«Принимая все и переживая это в самом сердце своем, она никогда ни на кого не гневалась и не обижалась. Она умудрялась любить и прощать и быть настолько глубже и выше всего — сомнений, недоверия, подозрений, критики», — рассказала Вербицкая.

Адвокат вспомнила, что во время судебного процесса они с Федосеевой-Шукшиной тесно общались. Актриса переживала и боялась, что суд может принять решение не в ее пользу. В итоге иск был удовлетворен.

История началась, когда Федосеева-Шукшина подарила квартиру Бари Алибасову. По первоначальной договоренности, жилье впоследствии должно было перейти внукам актрисы. Однако позже Алибасов переоформил недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря.

Федосеева-Шукшина заявила, что не собиралась безвозвратно отдавать квартиру, и потребовала признать сделки недействительными. В октябре 2020 года Троицкий районный суд Москвы удовлетворил иск актрисы и постановил вернуть ей недвижимость.

«Мало того, что очень талантливая актриса, красивая, гранд-дама советского кино. Мало того, что муза Шукшина. Не было бы ее, не было бы этих великолепных произведений, которые он с нее писал. Но и ее пример — всепрощения. Вот действительно Россия — широкая душа. Это про нее», — сказала адвокат.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила заслуженная артистка России Мария Шукшина.

Незадолго до смерти актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело передвигаться самостоятельно, а врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится 10 ноября в Кунцевском зале Москвы. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.