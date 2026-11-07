Мирошник: Зеленский испугался всплеска информации о тайной пыточной под Киевом

После обнародования информации о тайной пыточной под Киевом у президента Украины Владимира Зеленского случилась настоящая истерика. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В разговоре с корреспондентом агентства он отметил, что недавний бунт в Петропавловской Борщаговке наглядно показал, насколько украинский народ встревожен действиями властей.

По словам Мирошника, реакция правоохранителей на инцидент очень показательна. Командующему нацгвардией и руководству офиса президента потребовалась всего пара часов, чтобы приехать к месту скопления людей, напомнил посол.

По его мнению, это свидетельствует о том, что приказ они получили лично от Зеленского. Когда правда начала всплывать наружу, то у главы киевского режима случилась истерика.

По словам Мирошника, президент Украины очень испугался того, что сведения о тайной пыточной получили огласку. Этот инцидент может подорвать авторитет Незалежной в глазах европейских кураторов. Не исключено, что после этого они сократят поставки вооружения.

«В таких условиях возникнет вопрос: в чьи руки попадает это оружие и насколько безопасно его передавать? Если подавляющее большинство людей мобилизуют насильно, а затем принуждают к боевым действиям с помощью истязаний и пыток, это говорит о многом», — резюмировал Мирошник.

Тема тайных тюрем и незаконного удержания людей вызвала колоссальный резонанс среди украинского населения. Пару дней назад в Петропавловской Борщаговке под Киевом сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали и пытали десятки людей, включая подростка. Люди требовали освободить узников, однако ситуация переросла в силовое противостояние: стражи правопорядка использовали против толпы оружие и газ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.