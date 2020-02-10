Томская школьница получила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его произведения заключила 16-летний начинающий режиссер из Томска Диана Костырина. Ученица местного лицея № 7 снимет 40-минутный фильм по рассказу писателя «Женщина в комнате».

Как рассказала девушка в интервью 5-tv.ru, снять картину на таких условиях стало возможным благодаря американской программе Dollar Baby. Мэтр ежегодно принимает в ней участие, наделяя правом экранизации своих произведений талантливых школьников со всего мира.

Над фильмом будут работать сама Диана и ее наставник, руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

«Мы хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала Диана.

Лента выйдет осенью 2020 года, ее покажут на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре. Создатели фильма ищут актрису на главную роль, ведут переговоры с одним известным артистом, имя которого пока держат в тайне.

Диана Костырина начала творческий путь как актриса, после пришла к режиссуре. В киносфере девушка около четырех лет, имеет в арсенале несколько короткометражных фильмов.

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