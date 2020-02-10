Томская школьница получила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1
16-летняя Диана Костырина снимет картину по произведению писателя «Женщина в комнате».
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Фото, видео: Zuma\TASS
Контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его произведения заключила 16-летний начинающий режиссер из Томска Диана Костырина. Ученица местного лицея № 7 снимет 40-минутный фильм по рассказу писателя «Женщина в комнате».
Как рассказала девушка в интервью 5-tv.ru, снять картину на таких условиях стало возможным благодаря американской программе Dollar Baby. Мэтр ежегодно принимает в ней участие, наделяя правом экранизации своих произведений талантливых школьников со всего мира.
Над фильмом будут работать сама Диана и ее наставник, руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.
«Мы хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала Диана.
Лента выйдет осенью 2020 года, ее покажут на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре. Создатели фильма ищут актрису на главную роль, ведут переговоры с одним известным артистом, имя которого пока держат в тайне.
Диана Костырина начала творческий путь как актриса, после пришла к режиссуре. В киносфере девушка около четырех лет, имеет в арсенале несколько короткометражных фильмов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Стивен Кинг свергнул Донцову с пьедестала самого издаваемого автора в России
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