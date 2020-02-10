Студент колледжа упал с балкона во время застолья в Петербурге

Студент второго курса одного из колледжей Санкт-Петербурга упал с балкона 13-го этажа. Как стало известно 5-tv.ru, перед происшествием он в компании приятелей распивал спиртные напитки.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. 19-летний студент пришел в гости, но периодически удалялся в туалет, где запирался в одиночестве.

В один момент приятели обнаружили, что гостя долго нет. Во время поисков они вышли на лестничную площадку, а затем на общий балкон. Внизу молодые люди увидели автомобиль скорой помощи и тело студента.

Последний падения не пережил, его тело направили в МОРГ.