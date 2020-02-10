Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео
Техногенная авария произошла днем 9 февраля.
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Фото, видео: YouTube @podolsk·ru, ТАСС / Егор Алеев
5-tv.ru публикует кадры взрыва на электроподстанции в подмосковном Подольске. Как стало известно 5-tv.ru, техногенная авария произошла днем 9 февраля на питающем центре «Московской объединенной электросетевой компании».
В результате ЧП была остановлена работа 27 котельных «Подольской теплосети». Инцидент привел к временному отключению подачи теплоносителя и горячей воды в 125 жилых домов.
На кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно как в определенный момент из-за многоэтажного дома поднимается столб огня.
Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестны причины произошедшего ЧП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд из Кишинева проверяют после сообщения об угрозе взрыва.
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