Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео

5-tv.ru публикует кадры взрыва на электроподстанции в подмосковном Подольске. Как стало известно 5-tv.ru, техногенная авария произошла днем 9 февраля на питающем центре «Московской объединенной электросетевой компании».

В результате ЧП была остановлена работа 27 котельных «Подольской теплосети». Инцидент привел к временному отключению подачи теплоносителя и горячей воды в 125 жилых домов.

На кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно как в определенный момент из-за многоэтажного дома поднимается столб огня.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестны причины произошедшего ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд из Кишинева проверяют после сообщения об угрозе взрыва.