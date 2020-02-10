На участников группы Pussy Riot пожаловались из-за съемок клипа про ЛГБТ

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Игорь Рязов
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В съемках принимали участие около 100 человек массовки.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Полиция Санкт-Петербурга получила жалобу на участников группы Pussy Riot из-за съемок клипа на песню про ЛГБТ-сообщество. Как стало известно 5-tv.ru, съемки проходили в павильоне киностудии «Ленфильм».

Инцидент произошел 9 февраля. После получения жалобы правоохранители пришли на территорию кинокомпании. Они увидели, что там ведутся съемки клипа арт-группы «Война», основанной участниками Pussy Riot. В работе была задействована массовка в количестве 100 человек.

Нарушений по итогам проверки выявлено не было. С организаторами и участниками съемок полицейские провели профилактическую беседу, после чего покинули студию.

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