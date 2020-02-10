The Pussycat Dolls сняли первый после десятилетнего перерыва клип

Американская группа The Pussycat Dolls выпустила первый за десять лет клип. Видео, опубликованное в YouTube, собрало более пяти миллионов просмотров в течение трех дней с момента премьеры.

Запись охотно обсуждают поклонники коллектива, за несколько дней под видео набралось более 25 тысяч комментариев. В их числе и фанаты из России:

«Просто невероятно, как я рад их возвращению, форму не потеряли, да даже лучше выглядят, и супертрек!» — пишет пользователь с ником MUZ.

The Pussycat Dolls появилась в США в 1995 году, однако популярность к ним пришла в 2005-м. Группа позиционировала себя как танцующую труппу в стиле бурлеск. К 2010-му успех коллектива пошел на убыль, а вскоре девушки покинули группу одна за другой. Об их воссоединении заговорили в конце 2019 года, ходят слухи, что певицы готовятся к туру по Европе и Америке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим может навсегда покинуть сцену.