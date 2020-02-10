Минобрнауки отменило приказ, ужесточавший контакты ученых с иностранцами
Ранее документ вызвал возмущение со стороны научного сообщества в адрес ведомства.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов
Министерство науки и высшего образования РФ отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения ученых с иностранными коллегами, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
В частности, речь идет о документе «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки».
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что отмена приказа является важным моментом.
«Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Россия и российские ученые участвуют во всех крупнейших (международных — Прим.ред.) научных проектах. У нас есть специальный проект, посвященный повышению конкурентоспособности российских университетов. Он подразумевает активное включение этой группы университетов, но не исключает и участие всех остальных, в мировое научно-образовательное пространство», — сказал Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки подчеркнул, что специальный порядок взаимодействия с иностранными учеными действует только в отношении сфер и проектов, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности.
Приказ о международном сотрудничестве вызвал возмущение со стороны научного сообщества, как противоречащий целям нацпроектов. Общее собрание РАН в ноябре 2019 года призвало Министерство науки и высшего образования отменить документ.
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