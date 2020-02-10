Неизвестный на тюбинге сбил подполковника полиции в Новороссийске

Неизвестный сбил с ног подполковника полиции, когда ехал на тюбинге с горки в Новороссийске. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранителя госпитализировали с травмами головы.

Инцидент произошел 2 февраля в районе телевышки у поселка Верхнебаканский. В результате столкновения с неизвестным полицейский упал с высоты собственного роста. После этого его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По информации 5-tv.ru, пострадавшим является 38-летний подполковник полиции Карен Саркисян. Он занимает должность замначальника участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (УУП и ПДН). Во время происшествия правоохранитель не был при исполнении, находился в гражданской одежде.