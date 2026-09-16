Пенсия любит точность: как превратить стаж в досрочный отдых

Депутат Говырин рассказал, как можно выйти на пенсию раньше времени

Многие россияне могут выйти на пенсию раньше благодаря льготному стажу, однако далеко не все знают, как правильно его подтвердить. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Сначала необходимо заказать на «Госуслугах» или в СФР выписку из индивидуального лицевого счета. Проверьте даты, работодателя и отметки об особых условиях труда или работе на северной территории. Если нынешний работодатель передал данные с ошибкой, попросите кадровую службу отправить уточненные сведения в фонд.

По старым периодам запросите у работодателя или его правопреемника уточняющую справку. Для северного стажа в ней важны место и сроки работы, для вредного производства — профессия, цех, характер занятости и полный рабочий день. Педагогам и медикам могут потребоваться сведения о должности, учреждении и нагрузке. Справку составляют на основании приказов, личных карточек, ведомостей и штатного расписания.

Если организация закрылась, обратитесь в государственный или муниципальный архив. С собранными документами подайте в СФР заявление о корректировке лицевого счета. Фонд может направить дополнительные запросы, если указать прежние названия организации, адреса и даты работы.

Решение можно обжаловать в вышестоящем отделении СФР, приложив новые подтверждающие документы.

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