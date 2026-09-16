Месси вызвали в сборную Аргентины на прощальный матч

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Футболист провел в команде 207 матчей и забил 125 голов.

Когда Месси сыграет свой прощальный матч за Аргентину

Фото: Reuters/Carl Recine

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Лионель Месси вызван в сборную Аргентины ради прощального матча

Чемпион мира Лионель Месси вызван в сборную Аргентины для проведения прощальной игры, сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.

Ожидается проведение товарищеских матчей с командами Боливии (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенина (6 октября). Уточняется, что 39-летний форвард присоединится к национальной команде перед заключительной встречей. Она пройдет на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

«Мы пригласили лучшего игрока мира, нашего капитана Лионеля Месси сыграть здесь, в Аргентине, 6 октября и устроить ему заслуженные проводы», — написал в своем профиле в Instagram* президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

В составе сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира 2022 года, а в 2026-м дошел до финала первенства.

В конце августа восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир «Барселоны» объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее 5-tv.ru писал о номинации Месси на «Золотой мяч — 2026». По количеству попаданий в список претендентов на награду Лионель уступает только португалец Криштиану Роналду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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