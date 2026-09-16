Женщина вступила в домовой чат и лишилась более двух миллионов рублей

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 19 0

Потерпевшая несколько раз выполняла указания неизвестных, передавая им деньги через посредника и банковские переводы.

Женщина лишилась двух миллионов в домовом чате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Женщина вступила в домовой чат и лишилась более двух миллионов рублей

Жительница Свердловской области отдала мошенникам более двух миллионов рублей после того, как вступила в домовой чат. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как рассказали в полиции, 57-летняя жительница Первоуральска получила от неизвестного предложение вступить в чат жильцов дома. Женщина отправила собеседнику код из СМС. Затем ей позвонил лжеспециалист Роскомнадзора. Он сообщил, что кто-то якобы пытается перевести ее деньги за границу. После этого женщина сняла деньги со счета: 300 тысяч рублей перевела на другие счета, а один миллион рублей передала прибывшему курьеру.

Мошенники продолжили вымогать у нее деньги. Они вынудили женщину снять оставшиеся средства со счетов и передать их злоумышленникам. Курьер забрал еще 750 тысяч рублей.

Всего с начала сентября женщина отдала мошенникам более 2,05 миллиона рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батарей. Об этом сообщил замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Аферисты якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за ремонт. Эксперт подчеркнула, что если в доме проводятся подобные проверки, необходимо связаться с управляющей компанией по официальному номеру телефона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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