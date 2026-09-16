«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа

Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к прививке от гриппа

Перед вакцинацией от гриппа следует оценить состояние здоровья, отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Как подготовиться к прививке от гриппа? Оцените состояние здоровья. Если у вас есть признаки инфекции, вакцинацию следует отложить. Проконсультируйтесь с врачом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за два-три дня до прививки стоит отказаться от употребления алкоголя, а также избегать переохлаждения, посещения бани или сауны, интенсивных тренировок и тяжелых физических нагрузок.

Кроме того, перед процедурой следует надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом для удобства проведения инъекции.

Также необходимо подготовить документы: паспорт, полис ОМС, перечень принимаемых лекарств и, при наличии, документ с информацией о предыдущих прививках.

В Роспотребнадзоре добавили, что после введения вакцины следует в течение 30 минут оставаться под наблюдением врача. В первые сутки стоит воздержаться от посещения бассейна и открытых водоемов, принятия горячей ванны, трения места инъекции мочалкой, а также посещения мест массового скопления людей.

«Легкое недомогание в первые один-три дня считается нормальной реакцией иммунной системы, которая свидетельствует о выработке иммунитета и проходит самостоятельно», — отметили в надзорном ведомстве.

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