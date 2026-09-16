«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 27 0

В ведомстве рассказали о важных нюансах, которые стоит учесть заранее.

Как готовиться к прививке от гриппа — Роспотребнадзор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к прививке от гриппа

Перед вакцинацией от гриппа следует оценить состояние здоровья, отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Как подготовиться к прививке от гриппа? Оцените состояние здоровья. Если у вас есть признаки инфекции, вакцинацию следует отложить. Проконсультируйтесь с врачом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за два-три дня до прививки стоит отказаться от употребления алкоголя, а также избегать переохлаждения, посещения бани или сауны, интенсивных тренировок и тяжелых физических нагрузок.

Кроме того, перед процедурой следует надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом для удобства проведения инъекции.

Также необходимо подготовить документы: паспорт, полис ОМС, перечень принимаемых лекарств и, при наличии, документ с информацией о предыдущих прививках.

В Роспотребнадзоре добавили, что после введения вакцины следует в течение 30 минут оставаться под наблюдением врача. В первые сутки стоит воздержаться от посещения бассейна и открытых водоемов, принятия горячей ванны, трения места инъекции мочалкой, а также посещения мест массового скопления людей.

«Легкое недомогание в первые один-три дня считается нормальной реакцией иммунной системы, которая свидетельствует о выработке иммунитета и проходит самостоятельно», — отметили в надзорном ведомстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:05
Теперь уши не замерзнут: Стивен Сигал выиграл ушанку на МФМ в Екатеринбурге
2:48
Пенсия любит точность: как превратить стаж в досрочный отдых
2:30
Женщина вступила в домовой чат и лишилась более двух миллионов рублей
2:17
Месси вызвали в сборную Аргентины на прощальный матч
2:05
«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа
1:55
Космос на прицеле: США раскрыли новую карту военной игры

Сейчас читают

Кравченко вышел из игры: Зеленский уволил генпрокурора Украины
Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен