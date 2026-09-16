Теперь уши не замерзнут: Стивен Сигал выиграл ушанку на МФМ в Екатеринбурге

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

Знаменитый актер решил попытать удачу в игровом автомате.

Что Стивен Сигал выиграл на Международном фестивале молодежи

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку на Международном фестивале молодежи

Американский актер Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку в Екатеринбурге. Это произошло на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ), сообщает РИА Новости.

Сигал посетил площадку «Россия с тобой» и осмотрел офис по сбору идей для международных проектов. Актер сделал фотографию в нейрозеркале и пообщался с участниками фестиваля.

После этого Стивен решил попытать счастья в игровом автомате и выиграл красную шапку-ушанку. Символ суровой русской зимы актер забрал с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как участники МФМ заложили Аллею культурного кода у главного корпуса Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина. Теперь там растут 50 деревьев, в числе которых яблони, черемуха и гортензии.

Также у участников МФМ на специальной сессии была возможность обсудить процесс формирования имиджа Африки в мировых СМИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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