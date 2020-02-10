Жительница Сахалина получила травму, провалившись со второго этажа дома на первый

Жуткий инцидент произошел в городе Анива Сахалинской области. Жительница одной из квартир дома № 4 по улице Гоголя провалилась к соседям на первый этаж сквозь яму в полу. К счастью, никто из жителей нижнего этажа не пострадал, однако сама женщина заработала гематому и обратилась за медицинской помощью.

Как отмечает Sakhalin.info, дом построили всего три года назад, однако сейчас он находится в плачевном состоянии: стены то и дело покрываются трещинами, а фундамент, со слов местных жителей, «гуляет».

Чтобы как-то исправить ситуацию, в новостройке затеяли капитальный ремонт, на него выделили почти 12 миллионов рублей. Однако жильцы не верят, что рабочим удастся значительно улучшить условия. По их мнению, лучше всех расселить.

«У нас идет капитальный ремонт, в моей квартире были проваленные полы. Сняли стяжки и обнаружили две ямы. Я разговаривала с рабочим, оступилась и попала в яму. Провалилась, и сейчас сижу у хирурга на приеме с большой гематомой. Я считаю, что этот дом непригоден для жизни», — рассказала пострадавшая.

В свою очередь, в управляющей компании уверяют, что по делу будет назначена проверка, а ремонтные работы контролируются прокуратурой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетняя ученица провалилась сквозь этаж в московской школе.