Десятилетняя ученица провалилась свозь этаж в московской школе

Десятилетняя ученица провалилась сквозь этажи в одной из московских школ. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в Марьино. На пятом этаже здания располагается зал, в котором проходят уроки физкультуры. По некоторым данным, участки пола в помещении стеклянные. Наступив на стекло, ребенок провалился с пятого этажа на четвертый.

Насколько серьезно пострадала девочка, пока неизвестно. Она госпитализирована. До приезда скорой первую помощь пострадавшей оказывала школьный врач.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента обрушения перекрытий в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. В здании в этот момент шли занятия, только чудом обошлось без жертв.