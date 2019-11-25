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Десятилетняя ученица провалилась свозь этаж в московской школе

, 16:09 | Светлана Александрова 1 002

Школьница, занимавшаяся физкультурой в зале на пятом этаже, оказалась на четвертом. Она госпитализирована с травмами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vladimir Melnikov, /Viktor Pogontsev, /Konstantin Kokoshkin

Десятилетняя ученица провалилась сквозь этажи в одной из московских школ. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в Марьино. На пятом этаже здания располагается зал, в котором проходят уроки физкультуры. По некоторым данным, участки пола в помещении стеклянные. Наступив на стекло, ребенок провалился с пятого этажа на четвертый.

Насколько серьезно пострадала девочка, пока неизвестно. Она госпитализирована. До приезда скорой первую помощь пострадавшей оказывала школьный врач.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента обрушения перекрытий в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. В здании в этот момент шли занятия, только чудом обошлось без жертв.

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