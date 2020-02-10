Известный отечественный разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Восьмого февраля на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев», — говорится в сообщении.

Скриншот с YouTube @Музей Победы

Александр Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в деревне Похомлевичи под Витебском. С 1959 года служил в органах государственной безопасности. Спустя десять лет стал работать во внешней разведке. Он неоднократно выезжал в долгосрочные заграничные командировки, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента. Работая в центральном аппарате разведки, руководил рядом крупных оперативных подразделений, многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР.

Голубев руководил группой КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина, возглавлял разведывательное управление КГБ РСФСР.

Награжден орденами «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

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