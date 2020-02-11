Число жертв от коронавируса в Китае превысило первую тысячу человек

Уже больше тысячи человек скончались от коронавируса в Китае. Почти три тысячи при этом выздоровели и выписались из больниц. Ситуация по признанию местных чиновников и врачей пока остается сложной.

Пекин выделил на борьбу с заболеванием десять миллиардов долларов. Местные жители каждый день проходят несколько этапов проверки и дезинфекции, прежде чем попасть, например, на работу. Прохожим выдают маски с помощью дронов. В летающих роботов вмонтированы громкоговорители. С их помощью операторы могут общаться с прохожими, на которых нет масок.

А в Нью-Йорке к профилактике привлекли искусственный интеллект! На улицах города с прохожими общается робот. Он морально поддерживает граждан и просит внимательнее относиться к здоровью.

Между тем, в мире уже зафиксировали случаи заражения среди людей, которые вообще не посещали Китай... Проблему коронавируса сегодня обсудят на глобальном форуме Всемирной организации здравоохранения в Женеве. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран. Ожидается, что по итогам двухдневных обсуждений будет сформирована глобальная программа исследований.