«За» и «против» допуска коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ с россиян

Долги россиян за коммунальные услуги могут передать коллекторам. Сейчас общая сумма неоплаченных счетов — это просто колоссальная цифра, и она только растет, управы на злостных неплательщиков нет. Как возвращать долги задумались в Минюсте.

Пока прибегнуть к коллекторам — это всего лишь предложение, его обсуждали на заседании рабочей группы в Госдуме. Но вокруг инициативы уже много споров. Методы тех, кто выбивает долги известны всем. Сергей Лесков взвесил все «за» и «против».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллекторские агентства в России могут запретить.