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  4. «За» и «против» допуска коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ с россиян

«За» и «против» допуска коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ с россиян

, 8:09 Эфирная новость 43

Эксперты считают, что допуск коллекторских агентств к взысканию коммунальных долгов вполне целесообразен.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Долги россиян за коммунальные услуги могут передать коллекторам. Сейчас общая сумма неоплаченных счетов — это просто колоссальная цифра, и она только растет, управы на злостных неплательщиков нет. Как возвращать долги задумались в Минюсте.

Пока прибегнуть к коллекторам — это всего лишь предложение, его обсуждали на заседании рабочей группы в Госдуме. Но вокруг инициативы уже много споров. Методы тех, кто выбивает долги известны всем. Сергей Лесков взвесил все «за» и «против».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллекторские агентства в России могут запретить.

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