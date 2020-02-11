Министр науки и высшего образования рассказал о первых шагах на посту

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Известиям» о первых шагах, которые он собирается сделать на новом посту.

В первую очередь министр пообещал разобраться с так называемыми «вузами-пустышками», о необходимости борьбы с которыми на заседании Госсовета заявил Владимир Путин. Чиновник признал, что такие учебные заведения действительно существуют и будут ликвидированы, однако тем кто действительно заботится о качестве образования бояться нечего.

«Остались еще ряд филиалов вузов, которые в народе зовут „будками по продаже дипломов“, должны быть закрыты, что собственно каждый день и происходит», — заявил глава министерства.

Кроме того Фальков заявил, что не является сторонником радикальных кадровых перестановок. По его мнению, главная задача сейчас решить вопрос с финансированием. И рассчитывать нужно не только на помощь государства, а привлекать к инвестициям российский бизнес. При этом предприниматели должны быть сами заинтересованы вкладывать деньги в систему образования. Особое внимание будет уделено развитию нацпроекта «Наука».