Учебный парусник «Паллада» прошел половину кругосветки и вышел в Атлантику

Российский парусник «Паллада» пересек меридиан мыса Горн и перешел из Тихого океана в Атлантический. Символический рубеж фрегат преодолел под всеми парусами, как это делали моряки несколько веков назад.

Капитан судна поздравил экипаж с этим событием. Теперь каждый участник официально имеет право носить серьгу в левом ухе, как это было заведено еще во времена Френсиса Дрейка.

Три парусника Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» и «Паллада» отправились в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. Всего судам предстоит пройти почти 100 тысяч морских миль, посетить больше 40 иностранных портов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 200 лет назад российские мореплаватели открыли Антарктиду.