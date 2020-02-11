Учебный парусник «Паллада» прошел половину кругосветки и вышел в Атлантику
Символический рубеж — меридиан мыса Горн — фрегат преодолел под всеми парусами, как это делали моряки несколько веков назад.
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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru
Российский парусник «Паллада» пересек меридиан мыса Горн и перешел из Тихого океана в Атлантический. Символический рубеж фрегат преодолел под всеми парусами, как это делали моряки несколько веков назад.
Капитан судна поздравил экипаж с этим событием. Теперь каждый участник официально имеет право носить серьгу в левом ухе, как это было заведено еще во времена Френсиса Дрейка.
Три парусника Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» и «Паллада» отправились в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. Всего судам предстоит пройти почти 100 тысяч морских миль, посетить больше 40 иностранных портов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 200 лет назад российские мореплаватели открыли Антарктиду.
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