«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей
История о соперничестве кота и мыши стала популярна во всем мире и по сей день.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Yao Jianfeng, 5-tv.ru
Мультфильм, на котором выросло не одно поколение детей во всем мире, празднует внушительный юбилей. 80 лет исполнилось знаменитому мультипликационному сериалу «Том и Джерри». Он стал хитом с первой же серии.
И за почти вековое существование претерпел множество изменений — от детской версии, где главные герои были младенцами, до полнометражного фильма 1992 года, в котором они говорили и пели.
Приключения мышонка и кота полюбили и выдающиеся кинокритики. У «Тома и Джерри» семь оскаров в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Впервые в СССР этот мультфильм показали на Центральном телевидении в 1970-е годы, еще большую популярность он получил в начале 90-х годов. Кстати, сначала главного героя кота звали Джаспер, а мышонка — Джинкс. Позже авторы изменили имена комического дуэта на известных и любимых ныне Тома и Джерри.
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