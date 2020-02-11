Обрушение породы произошло в шахте Ростовской области

Обрушение породы произошло на шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru, пострадал один из горняков.

Пострадавшим оказался 35-летний мужчина, живущий в городе Каменск-Шахтинский. Он обратился за медицинской помощью с рванной раной спины и ссадинами на правом плече. Госпитализировать его не стали.

Мужчина сказал, что получил травмы при проведении подземных работ в шахте в результате обрушения породы.