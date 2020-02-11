«Сестрички»: фанаты Оксаны Самойловой сражены молодостью и красотой ее мамы
Супруга рэпера Джигана опубликовала редкое фото с матерью.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана регулярно делится с поклонниками фото и видео с тремя детьми и рассказывает о четвертой беременности — малыш должен появиться на свет совсем скоро. Однако снимки с родителями модель показывает нечасто. Новое селфи Оксаны с мамой вызвало бурю эмоций у фолловеров.
На свежем фото Самойлова в темной рубашке и ее мама в светлой футболке позируют на фоне коттеджа. В описании публикации супруга рэпера пожаловалась, что не знает, как будет обходиться без родителей в последние дни беременности — накануне они вернулись домой, а модель уже успела привыкнуть к их присутствию.
Однако фолловеров куда больше заинтересовал внешний вид мамы Оксаны — женщина выглядит практически ровесницей своей дочери.
«Какая молодая и красивая мама!»
«Как две сестрички.»
«Господи! Как подруги!» — поражены подписчики Самойловой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Джигана прокомментировала слухи о рождении четвертого ребенка.
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