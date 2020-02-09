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Жена Джигана прокомментировала слухи о рождении четвертого ребенка

, 23:54 | Ниса Мурзанаева 26

Звезда надолго пропала из Instagram, и фанаты решили — началось.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова прокомментировала слухи о рождении четвертого ребенка. Дело в том, что звезда должна вот-вот родить и внезапно надолго пропала из Instagram. Фанаты решили — началось. Поклонники принялись поздравлять кумира с долгожданным появлением малыша на свет.

В ответ на поздравления Оксана Самойлова поспешила сообщить фанатам, что пока рановато. Модель опубликовала в соцсеть видео, на котором продемонстрировала — у нее по-прежнему большой, выпуклый животик.

«Девчата, еще нет!» — сказала супруга рэпера.

Оксана Самойлова и Джиган сыграли свадьбу в 2012 году. Пара воспитывает трех прекрасных дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. Сейчас влюбленные с нетерпением ожидают рождения четвертого ребенка. Пол малыша пока не раскрывают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова призналась — она хочет быстрее родить.

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