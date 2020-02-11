«Особо гордиться нечем»: Анна Большова призналась, что стесняется своего тела

Звезда сериала «Обратная сторона Луны» Анна Большова в интервью «Экспресс-газете» призналась, что стесняется своего тела. 44-летняя заслуженная артистка РФ, несмотря на преданность своей профессии, не любит раздеваться на сцене.

Знаменитость ради той или иной роли в театре «Ленком» зачастую идет на весьма смелые эксперименты. Анна Большова поет, танцует, выступает с клоунадой — все это ей приносит невероятное удовольствие. А вот от участия в пикантных сценах актриса испытывает крайне неприятные впечатления.

Артистка отмечает, что тяжелее всего ей в работе дается играть голой. По словам Анны Большовой, раздеваться на людях противоречит ее природе.

«Очень стесняюсь своего тела, понимаю, что особо гордиться нечем. К тому же раздеваться на людях противоречит моей природе. Переиграла всех голых героинь. И это с моей худобой и мальчишеской фигурой!» — сказала Анна Большова.

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