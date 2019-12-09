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«Она ушла в секту»: Анна Большова призналась, что 20 лет не общается с матерью

, 23:26 | Василий Заика Видео 333

По словам актрисы, отношения с близким человеком дали трещину, когда родители решили разойтись.

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Фото, видео: Instagram @annabolshova26.01

Заслуженная артистка РФ Анна Большова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что не общается со своей матерью Натальей Михайловной уже на протяжении двадцати лет. 43-летняя актриса отмечает, что отношения с близким человеком дали трещину, когда родители решили развестись.

Знаменитость вспоминает, что ее мать начала мстить отцу после появления у него другой женщины.

«Мне казалось, что у них все хорошо. Потом у отца появилась другая женщина. А вот поступки мамы стали вызывали оторопь. Это была такая неадекватная месть отцу с ее стороны. Она ушла в секту. Все границы были сметены», — цитирует Анну Большову сайт Teleprogramma.pro.

По словам артистки, ее родной человек начал распространять нелицеприятные слухи и искажать некоторые факты. Анна Большова добавила, что вся эта история даже смогла наложить определенный отпечаток на ее творческую биографию.

Актриса подчеркнула, что ее матери, когда отец встретил другую женщину, стоило смириться с данностью и начать выстраивать новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старший сын актера Владимира Епифанцева не хочет общаться с отцом.

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