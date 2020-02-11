Немецкая пресса заявила о пользе России от санкционной политики США. В частности, издание Die Welt пишет, что Москва увеличила экспорт сырой нефти, воспользовавшись ограничительными мерами.

Отмечается, что увеличению физического экспорта черного золота способствуют американские санкции, введенные против других стран, в том числе Иран и Венесуэла.

Согласно данным Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, в октябре 2019 года Россия заняла вторую строчку по объемам поставок нефтепродуктов в страну после Канады, обогнав Мексику.

Уровень поставок сырой нефти в ноябре уже установил рекорд за всю историю, перешагнув показатели прошлого года в два с половиной раза — 19,2 миллиона баррелей.

Экономист Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru прокомментировал материал немецкого издания, отметив, что это достаточно закономерный процесс.

«Поставщики пытаются различным образом увеличить свое присутствие в условиях санкций, которые периодически возникают. Из-за подобных вещей может происходить увеличение поставок нефти в те или иные страны. Если говорить о поставках сырой нефти из РФ в США, то это не очень большие цифры, но сам процесс происходит из-за того, что американцы действительно в последние годы избирательны в применении санкций не только в адрес России», — сказал Максим Чирков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ заняла второе место в мире по экспорту нефти в США.