Названы сроки доставки тел погибших в Таиланде детей в Россию
По детского омбудсмена Челябинской области Евгении Майоровой, заниматься обеспечением перевозки будет страховая компания.
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Фото, видео: ТАСС / Данил Айкин, Facebook @Евгения Майорова
Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова в своем аккаунте в Facebook назвала сроки доставки в Россию тел двоих детей, погибших при столкновении катеров в Таиланде. По словам детского омбудсмена, страховая компания готова обеспечить транспортировку не ранее, чем через десять дней.
«Новости на утро, по трагедии, которая произошла в Таиланде. Сейчас данные такие, что страховая компания, обеспечит перевозку… Не раньше, чем через десять дней», — написала Евгения Майорова.
Омбудсмен добавила, что в настоящий момент Министерство социальный отношений региона поддерживает постоянный контакт с родственниками погибших брата и сестры. Евгения Майорова отметила, что ее помощь как уполномоченного по правам ребенка в настоящее время не требуется.
«Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется, в таких случаях важно быть очень деликатными», — пишет Евгения Майорова.
Два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На борту одного из них находились 39 российских туристов. В результате аварии 21 человек получил травмы и был госпитализирован. Двое россиян — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде.
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