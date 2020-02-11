Названы сроки доставки тел погибших в Таиланде детей в Россию

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова в своем аккаунте в Facebook назвала сроки доставки в Россию тел двоих детей, погибших при столкновении катеров в Таиланде. По словам детского омбудсмена, страховая компания готова обеспечить транспортировку не ранее, чем через десять дней.

«Новости на утро, по трагедии, которая произошла в Таиланде. Сейчас данные такие, что страховая компания, обеспечит перевозку… Не раньше, чем через десять дней», — написала Евгения Майорова.

Facebook @Евгения Майорова

Омбудсмен добавила, что в настоящий момент Министерство социальный отношений региона поддерживает постоянный контакт с родственниками погибших брата и сестры. Евгения Майорова отметила, что ее помощь как уполномоченного по правам ребенка в настоящее время не требуется.

«Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется, в таких случаях важно быть очень деликатными», — пишет Евгения Майорова.

Два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На борту одного из них находились 39 российских туристов. В результате аварии 21 человек получил травмы и был госпитализирован. Двое россиян — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде.