Дело об убийстве возбудили после бесследного исчезновения школьницы в Москве

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Игорь Рязов
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Девочка росла в неполной семье. От соседей жалоб не поступало.

Фото: dpa/picture-alliance

Уголовное дело возбуждено по факту бесследного исчезновения школьницы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, учащуюся седьмого класса никто не видел больше недели.

С заявлением в полицию обратилась мать 13-летней девочки. 5 февраля она сообщила, что тремя днями ранее ее дочь ушла из дома и не вернулась.

Полицейские установили, что девочка росла в неполной семье. Соседи на них не жаловались, отзывались положительно.

10 февраля по факту исчезновения ребенка главком Следственного комитета по Московской области было возбуждено уголовное дело об убийстве девочки (пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ). Расследование продолжается.

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