Пассажирка с эпилепсией прервала полет из Азербайджана в Москву

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Игорь Рязов
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Капитан воздушного судна решил совершить экстренную посадку в Волгограде.

Фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Самолет, летевший из Азербайджана в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стал приступ эпилепсии у одного из пассажиров.

Рейс выполняла азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways. Самолет летел в столицу России из города Гянджа. На борту находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

Во время полета одна пассажирка почувствовала себя плохо. Капитан воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в Волгограде. На земле женщину осмотрели медики, диагностировав у нее эпилептический приступ.

Пассажирку доставили в медпункт, от госпитализации она отказалась.

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