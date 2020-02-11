Пассажирка с эпилепсией прервала полет из Азербайджана в Москву

Самолет, летевший из Азербайджана в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стал приступ эпилепсии у одного из пассажиров.

Рейс выполняла азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways. Самолет летел в столицу России из города Гянджа. На борту находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

Во время полета одна пассажирка почувствовала себя плохо. Капитан воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в Волгограде. На земле женщину осмотрели медики, диагностировав у нее эпилептический приступ.

Пассажирку доставили в медпункт, от госпитализации она отказалась.