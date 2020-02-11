Видео: Анастасия Макеева обратилась к подписчикам сразу после наркоза
Актриса перенесла тяжелую плановую операцию из-за серьезных проблем со здоровьем.
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Фото, видео: Instagram @makeevan
Актриса Анастасия Макеева записала видеообращение к поклонникам сразу после выхода из наркоза. Девушка перенесла тяжелую плановую операцию из-за давних проблем со здоровьем. Точный диагноз звезда афишировать не стала. Однако, как только почувствовала себя лучше, нашла силы поделиться с подписчиками в Instagram подробностями своего состояния.
«Я тяжело отходила от наркоза и мне было очень больно. Физически я это тяжело переношу и сейчас мне тоже больно. Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться. Врач сказал, что мне это необходимо», — рассказала Макеева.
Несколько дней назад артистку госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что незадолго до этого во время показа мюзикла «Вий» у Анастасии случилась проблема с тросом, на котором актрисе нужно было взлететь над сценой. Однако, как заявляет сама Макеева, ее операция планировалась заранее и никак не связана с произошедшим.
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