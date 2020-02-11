На что Трамп хочет потратить государственные миллиарды?
Американский президент представил бюджет США на 2021 год.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Выводы доклада американской контрразведки хорошо ложатся на распределение средств в новом бюджете США. Расходы на оборону вновь бьют рекорды — 740 миллиардов долларов. Основная цель прежняя — обойти Россию в гонке вооружений. Многие другие статьи расходов тоже вызывают вопросы.
Специалисты предрекают мощнейший коллапс американской экономике, если такой бюджет будет принят. На что Трамп хочет потратить государственные миллиарды, знает корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп обвинил Обаму в сливе РФ технологий ракетного оружия.
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