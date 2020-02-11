Актер Дергачев рассказал, как заполняет свободное время: «Туплю в Instagram»

Не за горами старт третьего сезона популярного телесериала «Фитнес». А пока фанаты ждут с нетерпением премьеры, звезда киноэпопеи Борис Дергачев рассказал сайту Teleprogramma.pro, как проводит свободное время в ожидании новых съемок.

Артист признался, что столь редкие минуты посвящает отдыху, разгружая мозг. Для этого, как оказалось, лучше всего подходит обзор соцсетей и просмотр роликов. Иногда подходит и чтение, правда, какую литературу выбирает, актер умолчал.

«Лежу, читаю, смотрю шоу на YouTubе, туплю в Instagram, чтобы мозг отдохнул. А в прошлом году весь мой отдых занимала подготовка к следующему проекту», — признался Дергачев.

В третьем сезоне полюбившегося зрителям сериала «Фитнес», где актер исполняет одну из главных ролей, герою Бориса Дергачева предстоит новое испытание. На этот раз он попробует себя в роли руководителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Дергачев стал завидным женихом. Как признался сам артист, теперь он счастливый обладатель московской прописки, которая может привлечь любую девушку.