«Первая пробуй!» — Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов»

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Ниса Мурзанаева
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Шестилетняя дочка знаменитостей, кажется, всерьез увлеклась кулинарией.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Несмотря на наличие дома прислуги, Максим Галкин и Алла Пугачева приучают своих детей к ведению хозяйства и самостоятельности. Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал — его дочь Лиза всерьез увлеклась кулинарией.

Наследница знаменитостей решила приготовить для папы настоящий «завтрак аристократов». Шестилетняя малышка порадовала отца блюдом для истинных гурманов — клубникой в шоколаде.

«Мне Лиза с утра сделала клубнику в шоколаде. Давай, ты первая пробуй! Отлично!» — гордо сказал комик в ролике.

Лиза Галкина талантлива не только в готовке, но и в множестве других занятий. Например, недавно девочка продемонстрировала хорошее знание французского языка. Также малышка успела проявить себя в качестве телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов.

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