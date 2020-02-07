Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов

Наследница певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза в очередной раз пленила сердца интернет-пользователей.

В фанатском Instagram-аккаунте появилось фото звездной красавицы с мелкими кудряшками.

«В образе диснеевской принцессы», — подписан снимок, но в кадре шестилетняя малышка стоит платье в крупную шотландскую клетку.

Судя по зеркалам на заднем фоне, фотография сделана в гримуборной. Вероятно, Лизу сняли в процессе подготовки к очередному показу. Наследница звездных родителей регулярно появляется на подиуме, демонстрируя детскую одежду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В образе диснеевской принцессы 🤗 #елизаветагалкина #лизагалкина Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 6 Фев 2020 в 6:39 PST

«Диснеевские принцессы отдыхают перед ней»;

«Самая красивая королева Елизавета»;

«Очень красивая принцесса», — откликнулись на пост поклонники звездного семейства.

На фото младшая дочь Примадонны своей пышной шевелюрой стала похожа на знаменитую маму. Но не только природную красоту девочка позаимствовала у известных родителей. Шестилетняя дочь Галкина тоже занимается музыкой. Нередко уроки ей дает сама знаменитая родительница. Одно из таких занятий появилось в Instagram Пугачевой. В ролике Лиза Галкина притопывает ногой, и без доли стеснения исполняет песню Les Champs-Elysees под фортепиано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте».