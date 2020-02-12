Школы закрыты на карантин в ряде регионов России
Из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ у школьников появились двухнедельные внеплановые каникулы.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев, 5-tv.ru
В ряде российских регионов из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли школы. На двухнедельные внеплановые каникулы накануне отправились воронежские ученики. В городе почти девять тысяч человек обратились за помощью к медикам, большинство из них дети до 14 лет.
«С 11 по 22 февраля на основании письма территориального Роспотребнадзора», — заявила заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Воронежа Ольга Бакуменко.
Ранее на дистанционное обучение перешли школы Кемерова, Саратова, Тюмени, Кызыла, Уфы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Роспотребнадзора эпидемиологический порог про гриппу и ОРВИ превышен в трети российских регионов.
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