Школы закрыты на карантин в ряде регионов России

В ряде российских регионов из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли школы. На двухнедельные внеплановые каникулы накануне отправились воронежские ученики. В городе почти девять тысяч человек обратились за помощью к медикам, большинство из них дети до 14 лет.

«С 11 по 22 февраля на основании письма территориального Роспотребнадзора», — заявила заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Воронежа Ольга Бакуменко.

Ранее на дистанционное обучение перешли школы Кемерова, Саратова, Тюмени, Кызыла, Уфы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Роспотребнадзора эпидемиологический порог про гриппу и ОРВИ превышен в трети российских регионов.