Роспотребнадзор: заблокированы более 54,2 тысячи ресурсов с запрещенными БАДами

Специалисты Роспотребнадзора заблокировали более 54,2 тысячи интернет-ресурсов, на которых размещалась информация о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), запрещенных к реализации в России. Ведомство продолжает мониторинг интернет-магазинов, объявлений и карточек товаров, чтобы выявлять предложения о продаже нелегальной продукции.

Среди обнаруженных нарушений — реализация добавок, которые не прошли обязательную государственную регистрацию, а также товаров с несоответствующим установленным требованиям содержанием отдельных веществ. Специалисты также выявляют продукцию, которую ведомство считает опасной для потребителей.

В частности, на заблокированных интернет-страницах предлагали БАД «Ацион — «Для борьбы с раковыми клетками». Эта продукция не прошла государственную регистрацию. Также в продаже обнаружили добавку «Биотин NORWAY NATURE Strength Biotin 5000 мкг — 100 таб.». В сведениях о ее составе указывалось содержание нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным требованиям.

Еще одним примером стала продукция «Фитосбор Давление норма», которую отнесли к опасным товарам. Нарушения касаются как отсутствия необходимых регистрационных документов, так и несоответствия состава установленным нормам и потенциальной угрозы для здоровья покупателей.

Работа по выявлению подобных предложений продолжается. Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно проверяют объявления, товарные карточки и страницы интернет-магазинов, отслеживая информацию о реализации биологически активных добавок, запрещенных в России.

«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендуют приобретать биологически активные добавки только у официальных поставщиков и перед покупкой проверять наличие документов о государственной регистрации. При возникновении сомнений в качестве или происхождении продукции россияне могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выявил в интернете десятки тысяч ресурсов с предложениями о продаже запрещенных биологически активных добавок.

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