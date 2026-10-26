«Иммунитет» без регистрации и опасный сбор: что продавали в сети под видом БАДов

В сети предлагали незарегистрированные комплексы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Роспотребнадзор: опасные БАДы свободно продавали в интернете
Специалисты Роспотребнадзора выявили в интернете десятки тысяч ресурсов, где продавались запрещенные БАДы. По решениям ведомства заблокировано почти 53 тысячи таких площадок.
Среди обнаруженной продукции оказался комплекс «Иммунитет» в упаковке по 60 капсул. Этот БАД не прошел государственную регистрацию.
Также в продаже нашли «Витамин D3 5000 МЕ №60». В сведениях о его составе были указаны нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным требованиям.
Еще один пример — травяной сбор «Поджелудочная здоровая. Панкреатит» в фильтр-пакетах. Эту продукцию в Роспотребнадзоре назвали опасной.
Сотрудники ведомства продолжают ежедневно проверять объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, чтобы выявлять предложения о продаже запрещенных БАДов.
В Роспотребнадзоре рекомендуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и перед покупкой проверять наличие регистрационных документов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утренняя усталость осенью может быть связана с нехваткой в организме трех веществ.
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