«Иммунитет» без регистрации и опасный сбор: что продавали в сети под видом БАДов

Роспотребнадзор: опасные БАДы свободно продавали в интернете

Специалисты Роспотребнадзора выявили в интернете десятки тысяч ресурсов, где продавались запрещенные БАДы. По решениям ведомства заблокировано почти 53 тысячи таких площадок.

Среди обнаруженной продукции оказался комплекс «Иммунитет» в упаковке по 60 капсул. Этот БАД не прошел государственную регистрацию.

Также в продаже нашли «Витамин D3 5000 МЕ №60». В сведениях о его составе были указаны нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным требованиям.

Еще один пример — травяной сбор «Поджелудочная здоровая. Панкреатит» в фильтр-пакетах. Эту продукцию в Роспотребнадзоре назвали опасной.

Сотрудники ведомства продолжают ежедневно проверять объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, чтобы выявлять предложения о продаже запрещенных БАДов.

В Роспотребнадзоре рекомендуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и перед покупкой проверять наличие регистрационных документов.

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