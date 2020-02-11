Скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Рейнгольд

Ушел из жизни чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет. Днем его госпитализировали со стадиона во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков «Спартака» 30-х годов Владимира Степанова.

Советский футболист Валерий Рейнгольд выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника, чемпион СССР 1962 года. 18 февраля ему могло исполниться 78 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что появился новый возможный автор сообщений об умерщвлении ветеранов.