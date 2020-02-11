С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализированы 38 человек

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу рассказали о медицинском наблюдении за лицами, прибывшими из КНР. Как пояснили в пресс-службе ведомства 5-tv.ru, с подозрением на коронавирус в Клинической инфекционной больнице имени Боткина сейчас обследование проходят 38 пациентов. Все они сами обратились за врачебной помощью после того, как почувствовали признаки недомогания, возвратившись из Китая.

«С того момента, когда мы начали госпитализацию, да, у нас уже 100 человек прошло в больницу имени Боткина. Сейчас остается 38 человек, которые приехали из Китая. <…> Все наши граждане либо гости города, там есть и китайцы — это лица, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью либо в поликлинику, либо вызвали скорую помощь, либо неотложно. <…> Если врачи видят, что у них покраснения, температура, значит, их увозят в инфекционную больницу для полного обследования», — рассказала Елизавета Скорынина.

Она добавила, что на данный момент признаков вирусного заболевания ни у кого из госпитализированных выявлено не было. Тем не менее, все пациенты, обратившиеся в больницы после прибытия из КНР, сейчас находятся под наблюдениям специалистов. Как отметили в Роспотребнадзоре, это сделано для того, чтобы вовремя заметить признаки коронавируса, если он проявится. Инфекция может дать о себе знать только на 14-й день

«Все, кто у нас был госпитализирован, имели диагноз ОРВИ. У кого-то был грипп, у кого-то грипп В, у кого-то парагрипп, у кого-то риновирус. Ни у кого из этих лиц новый коронавирус поставлен не был. Все проходят инкубационный период 14 дней, потому что новый коронавирус может проявиться и в первый день, и в 14-й, поэтому пациенты должны находиться под наблюдением врачей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве подтвердили, что 1500 человек, вернувшихся из Китая, сейчас находятся под наблюдением местных поликлиник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге пациентка дерзко сбежала из-под карантина по коронавирусу.