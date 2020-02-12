«Русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардшьян», благодаря своим пышным формам, взбудоражила мужскую половину человечества новым «горячим» видео. На этот раз звезда соцсетей снялась к крошечном бикини золотистого цвета.

Купальник, выбранный для съемок, был совсем небольшого размера, поэтому казалось, что пышный бюст модели вот-вот выпадет из бюстгальтера. Устоять перед такой красотой Квитко было просто невозможно. Подписчики с восхищением наблюдали за тем, как «русская Кардашьян» нежилась на солнышке в своем сексуальном одеянии и крутилась перед камерой.

Instagram @anastasiya_kvitko

Блогер моментально очаровала свою аудиторию. Места для критики в комментариях просто не нашлось.

«Богиня!»

«Скажите, вот что может быть сексуальнее?»

«Аа, я горю!»

«Вас не мешало бы охладить!»

«Купальник — бомба!» — отметили восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Анастасия Квитко опубликовала пикантный снимок в крошечном черном кружевном белье.