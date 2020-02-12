«Русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини
Анастасия Квитко опубликовала соблазнительный ролик на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардшьян», благодаря своим пышным формам, взбудоражила мужскую половину человечества новым «горячим» видео. На этот раз звезда соцсетей снялась к крошечном бикини золотистого цвета.
Купальник, выбранный для съемок, был совсем небольшого размера, поэтому казалось, что пышный бюст модели вот-вот выпадет из бюстгальтера. Устоять перед такой красотой Квитко было просто невозможно. Подписчики с восхищением наблюдали за тем, как «русская Кардашьян» нежилась на солнышке в своем сексуальном одеянии и крутилась перед камерой.
Блогер моментально очаровала свою аудиторию. Места для критики в комментариях просто не нашлось.
«Богиня!»
«Скажите, вот что может быть сексуальнее?»
«Аа, я горю!»
«Вас не мешало бы охладить!»
«Купальник — бомба!» — отметили восторженные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сказывал, что Анастасия Квитко опубликовала пикантный снимок в крошечном черном кружевном белье.
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