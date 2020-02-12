Экс-супруга звезды «СашаТаня» Андрея Гайдуляна рассказала о его изменах

Бывшая супруга актера Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», рассказала о его изменах. По словам Дианы Очиловой, накануне развода звезда проводил время с другой девушкой, улетел вместе с ней в Кишинев и снял на двоих гостиничный номер. Смириться с этим женщине было трудно.

«Узнала, что 11 октября они вместе полетели в Кишинев, где сняли отдельный номер, куда он заказывал шампанское прямо в кровать», — цитирует Очилову Woman.ru.

Впрочем, спустя два года после разрыва блогер все-таки нашла в себе силы распрощаться со старой жизнью и избавилась от всех вещей, которые ей напоминали об Андрее Гайдуляне.

«Я тут нашла вот такой сундучок. Видите, сколько журналов? Это все пресса о нас с бывшим. Я думаю, энергетически это все очень тянет и засасывает. Наверное, это все надо нафиг», — поделилась Диана.

Ранее Андрей Гайдулян рассказал, что общего у него с персонажем сериала «СашаТаня».