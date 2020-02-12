Шаолинь по-дагестански: атлет претендует на звание человека с самыми сильными пальцами в мире
Молодой человек, которому всего 21 год, уже ставит уникальные рекорды у себя на родине.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Туристическая привлекательность Поднебесной за последнее время выросла, несмотря на вспышку коронавируса. Многие любители восточных единоборств хотят побывать, например, в шаолиньском монастыре.
Хотя чудеса, которые вытворяют китайские монахи, можно увидеть и в Дагестане. Местный житель претендует на звание человека с самыми сильными пальцами на планете.
Молодой человек, которому всего 21 год, уже ставит уникальные рекорды у себя на родине. Некоторые говорят, он как шаолиньский монах. Уникальные способности оценил и корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов. Подробности в репортаже.
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