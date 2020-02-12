Шаолинь по-дагестански: атлет претендует на звание человека с самыми сильными пальцами в мире

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Молодой человек, которому всего 21 год, уже ставит уникальные рекорды у себя на родине.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Туристическая привлекательность Поднебесной за последнее время выросла, несмотря на вспышку коронавируса. Многие любители восточных единоборств хотят побывать, например, в шаолиньском монастыре.

Хотя чудеса, которые вытворяют китайские монахи, можно увидеть и в Дагестане. Местный житель претендует на звание человека с самыми сильными пальцами на планете.

Молодой человек, которому всего 21 год, уже ставит уникальные рекорды у себя на родине. Некоторые говорят, он как шаолиньский монах. Уникальные способности оценил и корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что видео прыжка бейсджампера с крыши небоскреба в Москве.

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