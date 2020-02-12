Названы самые популярные у россиян страны для путешествий

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Рейтинг был составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Турция возглавила хит-парад самых популярных стран у российских туристов. Исследование было проведено на основе количества скачиваний из сети карт иностранных государств.

На втором месте рейтинга расположилась Италия. И в ней наших путешественников больше всего интересуют достопримечательности Рима.

Тройку лидеров замкнул Берлин, хотя еще год назад немецкая столица занимала только пятую позицию в подобном списке. Также выяснилось, что россияне любят отдыхать в Польше, Испании, Чехии и Франции. Примечательно, что в десятке оказалась лишь одна азиатская страна. Это Таиланд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что выдачу шенгенских виз в России упростят.

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