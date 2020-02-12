Названы самые популярные у россиян страны для путешествий
Рейтинг был составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
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На втором месте рейтинга расположилась Италия. И в ней наших путешественников больше всего интересуют достопримечательности Рима.
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