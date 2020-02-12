Актриса Сандра Буллок призналась в чрезмерной опеке своих детей

Американская актриса Сандра Буллок тщательно скрывает свою личную жизнь. Она редко попадает в объективы камер журналистов и практически никогда не рассказывает о семье, пишет Spletnik.ru. Правда, в последнем разговоре со своей коллегой Дженнифер Энистон (Буллок брала у звезды интервью для журнала Interview) она по-настоящему разоткровенничалась и призналась, как предпочитает воспитывать детей: дочку Лейлу и сына Луиса.

Звезда день ото дня думает о том, как делать это правильно, чтобы не навредить. Для Сандры растить детей «вне пузыря» — неимоверно сложно.

«Как объяснить им разницу между правильным и неправильным, показать им, как выглядит доброта, когда ее действительно трудно найти во всем происходящем на экране? Экраны повсюду», — заявила она, обратившись к коллеге.

На что Энистон решительно ответила: защитить детей ото всех бед невозможно.

«В конце концов они станут 18-летними и выйдут в мир, где увидят все это», — заметила Дженнифер.

Буллок не согласилась: «Только не мои дети». И тут же резюмировала: как только Лейла и Луис станут взрослее, актриса обязательно купит жилье рядом с их колледжами и будет лично сопровождать на занятия.

У актрисы нет собственных детей. В 2010 году Сандра Буллок усыновила мальчика из Луизианы, а спустя пять лет решилась взять на воспитание девочку из того же города.

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