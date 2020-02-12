«Под ноготь попала инфекция»: Семенович попала к хирургу после неудачного педикюра
Певица рассказала фанатам, что теперь ей больно ходить, но самое страшное позади.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Сообщение Анны Семенович о перенесенной операции взволновало ее поклонников в Instagram. Несколько дней назад певица уведомила фанатов, что теперь она почти не может ходить. При этом звезда не рассказала подробностей.
Сплетники вскоре заговорили о том, что артистка перенесла сложное хирургическое вмешательство. В ответ на это Семенович решила успокоить фолловеров и внести ясность. Бывшая солистка «Блестящих» опубликовала видео, в котором рассказала о больном пальце ноги.
«Раздувается (слух — Прим.ред.), что мне его чуть ли не отрезали, или я его сломала. Господи-боже, упаси! Все хорошо! Просто я неудачно сделала педикюр, под ноготь попала инфекция, и хирург мне все это вычищал. Неприятная процедура была, мне теперь больно ходить в обуви», — пожаловалась Анна.
По словам артистки, теперь ей приходится носить кеды или угги и ограничить себя в танцах и спорте. Однако скоро она вернется к привычному образу жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальная поза Анны Семенович а-ля Шерон Стоун покорила фанатов.
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