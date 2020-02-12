В испанском коттедже нашли тела двух россиян

Испанская полиция расследует дело о двух найденных телах россиян в провинции Аликанте. Об этом пишет местное издание Diario Informacion.

Сообщается, что 10 февраля на вилле в городе Дения, Валенсия, обнаружены мертвыми без следов насилия два бизнесмена из России, обоим было по 62 года. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла в доме.

После изучения места происшествия и проведения вскрытия правоохранители пришли к выводу, что граждане РФ скончались во сне. Они лежали в кроватях двух разных комнат. Один из них был хозяином коттеджа. Звонок стражам порядка поступил от родственника одной из жертв, который пришел в дом и обнаружил скончавшихся после многочисленных попыток до них дозвониться.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в Анапе в результате отравления газом.