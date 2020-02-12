В испанском коттедже нашли тела двух россиян
По предварительным данным, граждане РФ отравились угарным газом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © carlos sanchez
Испанская полиция расследует дело о двух найденных телах россиян в провинции Аликанте. Об этом пишет местное издание Diario Informacion.
Сообщается, что 10 февраля на вилле в городе Дения, Валенсия, обнаружены мертвыми без следов насилия два бизнесмена из России, обоим было по 62 года. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла в доме.
После изучения места происшествия и проведения вскрытия правоохранители пришли к выводу, что граждане РФ скончались во сне. Они лежали в кроватях двух разных комнат. Один из них был хозяином коттеджа. Звонок стражам порядка поступил от родственника одной из жертв, который пришел в дом и обнаружил скончавшихся после многочисленных попыток до них дозвониться.
Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в Анапе в результате отравления газом.
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