Поклонники Потапа недоумевают, почему Каменских отписалась от него в Instagram
Некоторые подписчики связали этот жест с недавними слухами об измене Потапа жене.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: Instagram @realpotap
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая сольно под псевдонимом NK, отписалась от мужа в социальной сети Instagram.
Накануне Потап (Алексей Потапенко — настоящее имя) опубликовал совместное фото с сыном Андреем на своей странице в Instagram. Внимательные поклонники заметили, что снимки были сделаны в доме Ирины Горовой — бывшей супруги рэпера.
В комментариях к фото один из подписчиков иронично заметил, что Настя отписалась от мужа в Instagram.
«Когда отписалась от тебя Каменских…», — съязвил фанат.
Пользователи сети намекнули, что такой жест связан со слухами об измене Потапа Насте. Однако другая часть подписчиков не придала значения этой отписке, поскольку сейчас певица проводит конкурс. По его условиям, участникам розыгрыша надо подписаться на всех партнеров конкурса Насти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каменских сфотографировалась в нижнем белье во время шопинга.
Нашли ошибку?