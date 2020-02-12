Поклонники Потапа недоумевают, почему Каменских отписалась от него в Instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая сольно под псевдонимом NK, отписалась от мужа в социальной сети Instagram.

Накануне Потап (Алексей Потапенко — настоящее имя) опубликовал совместное фото с сыном Андреем на своей странице в Instagram. Внимательные поклонники заметили, что снимки были сделаны в доме Ирины Горовой — бывшей супруги рэпера.

В комментариях к фото один из подписчиков иронично заметил, что Настя отписалась от мужа в Instagram.

«Когда отписалась от тебя Каменских…», — съязвил фанат.

Instagram @realpotap

Пользователи сети намекнули, что такой жест связан со слухами об измене Потапа Насте. Однако другая часть подписчиков не придала значения этой отписке, поскольку сейчас певица проводит конкурс. По его условиям, участникам розыгрыша надо подписаться на всех партнеров конкурса Насти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каменских сфотографировалась в нижнем белье во время шопинга.