Житель Симферополя «прогулял» 38 миллионов рублей, которые взял на развитие бизнеса
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Житель Симферополя однажды устал «работать на дядю» и захотел открыть собственное дело. Он решил заниматься торговлей мясной продукцией. Вот только денег на открытие нового предприятия у него не было. Начинающий коммерсант взял средства в долг.
Известно, что помочь предпринимателю вызвалась его 30-летняя землячка. КР.RU сообщает, что в течение двух лет мужчина «выпросил» у женщины порядка 38 миллионов рублей. Вот только возвращать долг бизнесмен не торопился. Потерпевшая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.
Полицейским удалось проверить финансовую деятельность жителя Симферополя. Выяснилось, что все деньги мужчина потратил исключительно на собственные нужды. Не представлялся возможным даже арест имущества должника, ведь никаких ценных вещей у него не было.
В настоящий момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и крупный штраф.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский промышленник обвинил компанию из Кореи в многомиллионном мошенничестве.
Нашли ошибку?