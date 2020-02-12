Житель Симферополя «прогулял» 38 миллионов рублей, которые взял на развитие бизнеса

Житель Симферополя однажды устал «работать на дядю» и захотел открыть собственное дело. Он решил заниматься торговлей мясной продукцией. Вот только денег на открытие нового предприятия у него не было. Начинающий коммерсант взял средства в долг.

Известно, что помочь предпринимателю вызвалась его 30-летняя землячка. КР.RU сообщает, что в течение двух лет мужчина «выпросил» у женщины порядка 38 миллионов рублей. Вот только возвращать долг бизнесмен не торопился. Потерпевшая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Полицейским удалось проверить финансовую деятельность жителя Симферополя. Выяснилось, что все деньги мужчина потратил исключительно на собственные нужды. Не представлялся возможным даже арест имущества должника, ведь никаких ценных вещей у него не было.

В настоящий момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский промышленник обвинил компанию из Кореи в многомиллионном мошенничестве.